New York Blog Ready2Go

Eigentlich könnte ich mir ja selbst einmal Silvester in New York gefallen lassen. Für jene, die etwas mehr Zeit haben als ich, weil sie sich vielleicht nicht so viel mit den Stärken und Schwächen von Google, AdWords, WordPress, Oxid, Magento, Typo3 & Co., … beschäftigen „müssen“:

Der New York Blog von USA.TRAVEL, dem USA-Spezialisten aus Berlin, ist dieser Tage in Betrieb gegangen. Er hält schon einige Tipps für Ihre New York Reisen bereit – vom Outlet- oder Weihnachtsshopping mit Shopping Guide über das beste Eis am Stiel bis hin zur vergnüglichen Silvesterparty mitten in New York. Falls also jemand Silvester noch nicht verplant hat – man könnte ja vielleicht mal in New York vorbeischauen und gleich ein bisschen mehr erleben als nur Silvester in New York.

Der New York Blog ist gewiss ein lesenswerter Blog. Viel Vergnügen – im Blog oder direkt in New York, „wie es Euch beliebt“. 😉